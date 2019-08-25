  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Аваков: МВС планує посилити боротьбу з нелегальним ринком сигарет

    • Розсилка
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков&nbsp; - Аваков: МВС планує посилити боротьбу з нелегальним ринком сигарет
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

    Частка нелегальної продукції сигарет за останні кілька років збільшилася в 7 разів – Аваков

    Міністерство внутрішніх справ має намір посилити боротьбу з нелегальним обігом тютюнових виробів в Україні.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні колегії МВС, – передає 368.media.

    «Ми повинні покласти край ринку контрабандних сигарет і контрафактному виробництва на українських фабриках», – сказав він.

    Читайте також

    Згідно з аналітичними даними компанії KPMG, Україна є найбільшим постачальником контрабанди сигарет до Євросоюзу, при цьому одне з джерел контрабандних потоків – внутрішній ринок України.

    За словами Авакова, частка нелегальної продукції сигарет за останні кілька років збільшилася в 7 разів, практично до 10%. Втрати бюджету в 2018 році склали 3 млрд гривень.

    Крім того, за даними ЗМІ, близько 50% роздрібно-оптової торгівлі сигаретами перебуває у тіні. В результаті цього, в 2018 році призвело до втрат в державному і місцевих бюджетах на 2,5 млрд гривень. За попередніми розрахунками, втрати в державних і місцевих бюджетах за 6 місяців 2019 роки вже склали 2 млрд гривень. До кінця року втрати можуть скласти 4 млрд гривень.

    Заступник голови Нацполіції – начальник департаменту захисту економіки Ігор Купранець повідомив, що, на сьогоднішній день, на тютюновому ринку існують дві проблеми: перша – це надходження контрабандним шляхом транзитних сигарет в Україну і переміщення їх в Європу, друга – існування «сірих» схем ухилення від сплати податків «, – зазначив він.

    Підприємства, які торгують сигаретами, не відображають в бухгалтерському обліку більшу частину продукції, проданої за готівкові гроші, а замість цього відображають інші групи товарів. Тіньовий грошовий оборот, який виникає в результаті такої схеми, легалізують за допомогою спеціальних конвертаційних центрів.

    Купранець повідомив про арешт на рахунки 52 підприємств на загальну суму понад 1 млрд гривень.

    Також заступник голови Нацполіції звернувся до міністра фінансів Оксані Маркарової з проханням надати допомогу з боку податкових органів в боротьбі з нелегальним тютюновим ринком.

    Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв рішення ліквідувати Департамент захисту економіки Національної поліції України.

    На кордоні з Румунією затримали контрабандиста з цигарками на 2,7 млн.

    Читайте також
    МВС міністр Арсен Аваков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ