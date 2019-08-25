Аваков: МВС планує посилити боротьбу з нелегальним ринком сигарет



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Частка нелегальної продукції сигарет за останні кілька років збільшилася в 7 разів – Аваков

Міністерство внутрішніх справ має намір посилити боротьбу з нелегальним обігом тютюнових виробів в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні колегії МВС, – передає 368.media.

«Ми повинні покласти край ринку контрабандних сигарет і контрафактному виробництва на українських фабриках», – сказав він.

Згідно з аналітичними даними компанії KPMG, Україна є найбільшим постачальником контрабанди сигарет до Євросоюзу, при цьому одне з джерел контрабандних потоків – внутрішній ринок України.

За словами Авакова, частка нелегальної продукції сигарет за останні кілька років збільшилася в 7 разів, практично до 10%. Втрати бюджету в 2018 році склали 3 млрд гривень.

Крім того, за даними ЗМІ, близько 50% роздрібно-оптової торгівлі сигаретами перебуває у тіні. В результаті цього, в 2018 році призвело до втрат в державному і місцевих бюджетах на 2,5 млрд гривень. За попередніми розрахунками, втрати в державних і місцевих бюджетах за 6 місяців 2019 роки вже склали 2 млрд гривень. До кінця року втрати можуть скласти 4 млрд гривень.

Заступник голови Нацполіції – начальник департаменту захисту економіки Ігор Купранець повідомив, що, на сьогоднішній день, на тютюновому ринку існують дві проблеми: перша – це надходження контрабандним шляхом транзитних сигарет в Україну і переміщення їх в Європу, друга – існування «сірих» схем ухилення від сплати податків «, – зазначив він.

Підприємства, які торгують сигаретами, не відображають в бухгалтерському обліку більшу частину продукції, проданої за готівкові гроші, а замість цього відображають інші групи товарів. Тіньовий грошовий оборот, який виникає в результаті такої схеми, легалізують за допомогою спеціальних конвертаційних центрів.

Купранець повідомив про арешт на рахунки 52 підприємств на загальну суму понад 1 млрд гривень.

Також заступник голови Нацполіції звернувся до міністра фінансів Оксані Маркарової з проханням надати допомогу з боку податкових органів в боротьбі з нелегальним тютюновим ринком.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв рішення ліквідувати Департамент захисту економіки Національної поліції України.

На кордоні з Румунією затримали контрабандиста з цигарками на 2,7 млн.