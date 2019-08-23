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    Суспільство

    У МВС вирішили провести кадрову чистку

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    У МВС вирішили провести кадрову чистку

    Аваков заявив про звільнення керівників поліції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій та Житомирській областях

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про намір звільнити керівників головних управлінь Нацполіції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій та Житомирській областях.

    Про це він сказав під час розширеного засідання колегії МВС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    «Я ще раз наголошую: я приймаю рішення про звільнення керівників главків Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей. Прошу відповідних офіцерів після засідання колегії зайти до мене для розв'язання питання подальшого проходження служби», - заявив Аваков.

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    Перед цим міністр запитав у керівника Нацполіції Сергія Князєва, у яких областях є найгірші показники та нарікання на роботу керівників управлінь.

    «Вважаючи на сукупність допущених недоліків в організації роботи з протидії злочинності є суттєве нарікання на керівників головних управлінь Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей. Я готовий прийняти кадрові рішення щодо цих зазначених керівників. Також зауважу, що чимало прорахунків допущено у роботі у Дніпропетровського главку, керівника було звільнено минулого місяця», - відзвітував Князєв.

    Аваков у свою чергу відзначив, що за прорахунки має бути відповідальність, і згадані керівники «повинні знайти іншу роботу».

    Як повідомлялося, головне управління МВС України у Львівській області очолює Валерій Середа; у Закарпатській - Роман Стефанишин; у Запорізькій - Сергій Комісаров; у Житомирській - В’ячеслав Печененко.

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