У МВС вирішили провести кадрову чистку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аваков заявив про звільнення керівників поліції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій та Житомирській областях

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про намір звільнити керівників головних управлінь Нацполіції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій та Житомирській областях.

Про це він сказав під час розширеного засідання колегії МВС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я ще раз наголошую: я приймаю рішення про звільнення керівників главків Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей. Прошу відповідних офіцерів після засідання колегії зайти до мене для розв'язання питання подальшого проходження служби», - заявив Аваков.

Перед цим міністр запитав у керівника Нацполіції Сергія Князєва, у яких областях є найгірші показники та нарікання на роботу керівників управлінь.

«Вважаючи на сукупність допущених недоліків в організації роботи з протидії злочинності є суттєве нарікання на керівників головних управлінь Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей. Я готовий прийняти кадрові рішення щодо цих зазначених керівників. Також зауважу, що чимало прорахунків допущено у роботі у Дніпропетровського главку, керівника було звільнено минулого місяця», - відзвітував Князєв.

Аваков у свою чергу відзначив, що за прорахунки має бути відповідальність, і згадані керівники «повинні знайти іншу роботу».

Як повідомлялося, головне управління МВС України у Львівській області очолює Валерій Середа; у Закарпатській - Роман Стефанишин; у Запорізькій - Сергій Комісаров; у Житомирській - В’ячеслав Печененко.