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    МВС України веде переговори із Францією щодо закупівлі катерів

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    <p>Арсен Аваков зустрівся з послом Франції та обговорив із ним закупівлю французьких катерів</p> - МВС України веде переговори із Францією щодо закупівлі катерів

    Арсен Аваков зустрівся з послом Франції та обговорив із ним закупівлю французьких катерів

    Франція зацікавлена в довгостроковому співробітництві з Україною

    Міністерство внутрішніх справ України проводить переговори із Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Зазначається, що очільник МВС Арсен Аваков зустрівся у четвер з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

    «МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією із найбільш прийнятних для співпраці є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізація будівництва та залучення українських виробників до проєкту оновлення парку патрульних катерів», - сказав Аваков.

    Де Понсен заявив, що Франція зацікавлена в довгостроковому співробітництві з Україною.

    За даними міністерства, в рамках українсько-французького проекту французька сторона вже надала чотири вертольоти Н225 (один - для Нацгвардії, три - для ДСНС).

    До кінця 2019 року українська сторона планує одержати ще два Н125.

    До слова, українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island.

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