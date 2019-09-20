МВС України веде переговори із Францією щодо закупівлі катерів
Арсен Аваков зустрівся з послом Франції та обговорив із ним закупівлю французьких катерів
Франція зацікавлена в довгостроковому співробітництві з Україною
Міністерство внутрішніх справ України проводить переговори із Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Зазначається, що очільник МВС Арсен Аваков зустрівся у четвер з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.
«МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією із найбільш прийнятних для співпраці є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізація будівництва та залучення українських виробників до проєкту оновлення парку патрульних катерів», - сказав Аваков.
Де Понсен заявив, що Франція зацікавлена в довгостроковому співробітництві з Україною.
За даними міністерства, в рамках українсько-французького проекту французька сторона вже надала чотири вертольоти Н225 (один - для Нацгвардії, три - для ДСНС).
До кінця 2019 року українська сторона планує одержати ще два Н125.
До слова, українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island.