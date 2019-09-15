Українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island



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Церемонія випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку у США Фото: посольство України у США

Тепер кораблі разом з підготовленими екіпажами готові посилити спроможності ВМС України

Українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах класу Island, відбувся їх випуск з навчання.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Вашингтоні.

«Посол України в США Валерій Чалий разом з дипломатами посольства взяв участь у церемонії випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку у США, для служби на катерах класу Island – Слов’янськ та Старобільськ. Тепер кораблі разом з підготовленими екіпажами готові посилити спроможності ВМС України», - йдеться у повідомленні.

Посол України в США Валерій Чалий разом з командувачем ВМС ЗС України Ігорем Воронченком виступили на церемонії, яка проходила на Базі берегової охорони «Балтимор», подякувавши керівництву берегової охорони та всім, хто брав участь у проекті за підготовку та цінний досвід, який вони передали українським морякам для покращення військово-морських спроможностей ЗСУ.

З американської сторони випускників привітав Контр-Адмірал Джозеф Войводіч.

Посол вручив почесні подарунки працівникам та службовцям берегової охорони США.

Нагадаємо, дата зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Вашингтоні ще не визначена.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.