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    Українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island

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    Церемонія випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку у США - Українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island
    Церемонія випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку у США
    Фото: посольство України у США

    Тепер кораблі разом з підготовленими екіпажами готові посилити спроможності ВМС України

    Українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах класу Island, відбувся їх випуск з навчання.

    Про це повідомляє пресслужба посольства України у Вашингтоні.

    «Посол України в США Валерій Чалий разом з дипломатами посольства взяв участь у церемонії випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку у США, для служби на катерах класу Island – Слов’янськ та Старобільськ. Тепер кораблі разом з підготовленими екіпажами готові посилити спроможності ВМС України», - йдеться у повідомленні.

    Посол України в США Валерій Чалий разом з командувачем ВМС ЗС України Ігорем Воронченком виступили на церемонії, яка проходила на Базі берегової охорони «Балтимор», подякувавши керівництву берегової охорони та всім, хто брав участь у проекті за підготовку та цінний досвід, який вони передали українським морякам для покращення військово-морських спроможностей ЗСУ.

    З американської сторони випускників привітав Контр-Адмірал Джозеф Войводіч.

    Посол вручив почесні подарунки працівникам та службовцям берегової охорони США.

    Нагадаємо, дата зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Вашингтоні ще не визначена.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.

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