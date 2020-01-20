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    Економіка та фінанси

    У рейтингу інноваційних економік світу Україна опустилася на три позиції

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    У рейтингу інноваційних економік світу Україна опустилася на три позиції

    Для рейтингу Bloomberg аналізує 60 економік світу — переважно це країни Європи, Північної Америки та Азії

    У 2020 році у рейтингу інноваційних економік видання Bloomberg Україна посіла 56 місце, опустившись за рік на 3 позиції.

    Для рейтингу Bloomberg аналізує 60 економік світу — переважно це країни Європи, Північної Америки та Азії.

    Вперше за шість років Німеччина посунула Південну Корею та посіла перше місце в рейтингу, набравши 88,21 бала. Другу та третю позиції зайняли Південна Корея та Сінгапур відповідно.

    Також до п’ятірки найбільш прогресивних економік увійшла Швейцарія та Швеція.

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    Росія у цьогорічному рейтингу посіла 26 місце, піднявшись на 1 позицію, а Польща — 26, втративши 3 позиції.

    Зазначимо, що рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі інформації про інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активність патентної діяльності та інших показниках. Зазначається, що даний індекс враховує якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у тій чи іншій країні.

    економіка рейтинг технології Україна
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