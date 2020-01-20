У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Mitsubishi влетів у «Газель», а потім його відкинуло у припарковані авто Фото: Київ оперативний

У водія Mitsubishi Драгер показав 2,09 алкоголю

Сьогодні, 20 січня, вранці на проспекті Науки, 53 сталася серйозна ДТП. Автомобіль Mitsubishi врізався у «Газель», після чого автівки відкинуло на ще 5 припаркованих автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За даними поліції, в автомобілі Mitsubishi знаходилися троє молодих людей у стані алкогольного сп’яніння. У водія тест на рівень алкоголю показав 2,09 проміле.

У ДТП постраждав пасажир Mitsubishi, який сидів поруч із водієм. Медики забрали його до лікарні із забійною раною голови та грудної клітини.

Також постраждав і водій автомобіля «Газель», однак від госпіталізації відмовився.

На місці ДТП працювали декілька екіпажів патрульної поліції. Оскільки аварія із потерпілим, оформлювати її викликали слідчо-оперативну групу.

Рух автомобілів у напрямку Деміївської площі на цій ділянці проспекту Науки ускладнено.

Як повідомлялося, 19 січня недалеко від станції метро «Деміївська» у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Octavia: машина з пасажирами вилетіла з дороги і перекинулася.