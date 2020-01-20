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    У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)

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    Mitsubishi влетів у&nbsp;&laquo;Газель&raquo;, а потім його відкинуло у припарковані авто - У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)
    Mitsubishi влетів у «Газель», а потім його відкинуло у припарковані авто
    Фото: Київ оперативний

    У водія Mitsubishi Драгер показав 2,09 алкоголю

    Сьогодні, 20 січня, вранці на проспекті Науки, 53 сталася серйозна ДТП. Автомобіль Mitsubishi врізався у «Газель», після чого автівки відкинуло на ще 5 припаркованих автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За даними поліції, в автомобілі Mitsubishi знаходилися троє молодих людей у стані алкогольного сп’яніння. У водія тест на рівень алкоголю показав 2,09 проміле.

    У ДТП постраждав пасажир Mitsubishi, який сидів поруч із водієм. Медики забрали його до лікарні із забійною раною голови та грудної клітини.

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    У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)
    У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)
    У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)
    У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)
    У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)
    У Києві Mitsubishi з п’яною компанією розбила шість автомобілів (фото)

    Також постраждав і водій автомобіля «Газель», однак від госпіталізації відмовився.

    На місці ДТП працювали декілька екіпажів патрульної поліції. Оскільки аварія із потерпілим, оформлювати її викликали слідчо-оперативну групу.

    Рух автомобілів у напрямку Деміївської площі на цій ділянці проспекту Науки ускладнено.

    Як повідомлялося, 19 січня недалеко від станції метро «Деміївська» у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Octavia: машина з пасажирами вилетіла з дороги і перекинулася.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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