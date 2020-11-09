МЗС нагадав про досягнення українців у День народження Книги рекордів Гіннеса

У Книзі рекордів Гінеса українська «Мрія». Ан-225 названа найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком

Книгу почали видавати ще у 1955 році, але саме 9 листопада 2005 року продали 100 мільйонний екземпляр

Книга рекордів Гіннеса, яка 9 листопада відзначає день народження, містить низку неперевершених досягнень українців. Про це йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.

Українські дипломати вважають, що це гарний привід згадати рекорди українців, які не зміг перевершити ніхто у світі:

Сергій Бубка має найбільше світових досягнень – на рахунку українського спортсмена 35 світових рекордів зі стрибків у висоту;

Гімнастка Лариса Латиніна має найбільше олімпійських нагород серед жінок – 14 перемог на Олімпійських іграх і 9 золотих медалей;

Павло Рєзвий на звичайному човні за 61 добу перетнув Атлантичний океан (До речі, йому тоді було 65 років. Але рекорд не лише за вік, але й за швидкість);

Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та розігнувся на одній руці 780 разів, Дмитро Халаджі підняв трубу вагою 1022 кілограми, Тарас Корніюк виконав 1 303 підйоми з переворотом на перекладині;

Сергій Найдич без перерви рухався на віндсерфі 71 годину 30 хвилин, а Микола Куценко пройшов 42 кілометри, жонглюючи м'ячем;

Українці провели найпотужніший музичний телемарафон національної пісні – 110 годин української музики у прямому ефірі без перерви на рекламу;

Найдовше безперервне читання поетичних творів - теж в Україні: протягом 19 діб студенти та викладачі Національного університету «Острозька академія» читали Кобзар Шевченка. 456 годин, 3 тисячі учасників, 11 250 творів;

Українська «Мрія». Ан-225 – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак. Він зібрав 240 світових рекордів.

У МЗС нагадали, що книгу почали видавати ще у 1955 році, але саме 9 листопада 2005 року продали 100 мільйонний екземпляр видання і воно отримало статус «книги, захищеної авторським правом, яка найбільше продається в світі».