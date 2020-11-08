Хто повторить мегауспіх Гаррі Поттера? Видавець розповів про новинки на ринку дитячої літератури

З іноземних авторів зараз моє захоплення належить нідерландці Тосці Ментен з її потрясно-веселою серією «Мій братик – мумія», - ділиться Малкович

Іван Малкович: феноменальний успіх Джоан Ролінг у найближчі десятиліття, думаю, не повторить ніхто

Український поет, письменник, лауреат Шевченківської премії та очільник популярного видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га» Іван Малкович поділився планами щодо випуску нових творів для читачів.

В інтерв’ю «Главкому» письменник поділився кількома новинками дитячої та юнацької аудиторії.

«Є плани, є автори, є нові художники. З іноземних авторів зараз моє захоплення належить нідерландці Тосці Ментен з її потрясно-веселою серією «Мій братик – мумія», про те, як блискавка оживлює померлого кілька тисячоліть тому 8-річного сина фараона, тіло якого перевозять до музею у Нідерландах, і як цей хлопчик потрапляє в родину до свого сучасного однолітка. Ми видали вже три томи, а перекладачка Іра Коваль днями написала, що не спала пів ночі, бо четверта книжка просто бомбезна!», – зазначив поет.

Крім того, письменник поділився новинкою серед українських авторів.

«З українських авторів усім раджу нашу новинку – дуже дотепну і щедру на пригоди повість талановитої молодої львівської авторки Уляни Чуби «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони». Хто вже встиг прочитати, той знає, про що я кажу. А що ж до Джоан Ролінґ, то її феноменальний успіх у найближчі десятиліття, думаю, не повторить ніхто у світі», – сказав Малкович.

Як повідомляв Главком, видавництво готує до друку ще один наклад книги.

Нагадаємо, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.