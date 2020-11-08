  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Хто повторить мегауспіх Гаррі Поттера? Видавець розповів про новинки на ринку дитячої літератури

    • Розсилка
    З іноземних авторів зараз моє захоплення належить нідерландці Тосці Ментен з її потрясно-веселою серією &laquo;Мій братик &ndash; мумія&raquo;, - ділиться Малкович - Хто повторить мегауспіх Гаррі Поттера? Видавець розповів про новинки на ринку дитячої літератури
    З іноземних авторів зараз моє захоплення належить нідерландці Тосці Ментен з її потрясно-веселою серією «Мій братик – мумія», - ділиться Малкович

    Іван Малкович: феноменальний успіх Джоан Ролінг у найближчі десятиліття, думаю, не повторить ніхто

    Український поет, письменник, лауреат Шевченківської премії та очільник популярного видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га» Іван Малкович поділився планами щодо випуску нових творів для читачів.

    В інтерв’ю «Главкому» письменник поділився кількома новинками дитячої та юнацької аудиторії.

    «Є плани, є автори, є нові художники. З іноземних авторів зараз моє захоплення належить нідерландці Тосці Ментен з її потрясно-веселою серією «Мій братик – мумія», про те, як блискавка оживлює померлого кілька тисячоліть тому 8-річного сина фараона, тіло якого перевозять до музею у Нідерландах, і як цей хлопчик потрапляє в родину до свого сучасного однолітка. Ми видали вже три томи, а перекладачка Іра Коваль днями написала, що не спала пів ночі, бо четверта книжка просто бомбезна!», – зазначив поет.

    Крім того, письменник поділився новинкою серед українських авторів.

    «З українських авторів усім раджу нашу новинку – дуже дотепну і щедру на пригоди повість талановитої молодої львівської авторки Уляни Чуби «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони». Хто вже встиг прочитати, той знає, про що я кажу. А що ж до Джоан Ролінґ, то її феноменальний успіх у найближчі десятиліття, думаю, не повторить ніхто у світі», – сказав Малкович.

    Як повідомляв Главком, видавництво готує до друку ще один наклад книги.

    Нагадаємо, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

    Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

    Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.

    Читайте повне інтерв’ю:
    книги українці письменник Іван Малкович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies