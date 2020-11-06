Україна вирішила «перегорнути сторінку» і відновити співпрацю з Угорщиною – МЗС

Міністри погодилися, що «треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог»

Сіятро підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами, - написав Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що домовився з угорською стороною «перегорнути сторінку» після втручання Угорщини в українські вибори та відновити діалог. Про це Кулеба розповів після телефонних переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у п’ятницю, 6 листопада.

«Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами», – розповів Кулеба на сторінці у Facebook.

За міністра словами, вони з Сіятро погодилися, що «треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог».

«Немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому», – зазначив Кулеба.

Міністр поспілкувався з Сійярто після того, як написав угорському дипломату смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над коронавірусом. Сійярто отримав позитивний результат тесту на Covid-19 під час офіційного візиту до Азії.

Як повідомлялося 29 жовтня, МЗС України вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

26 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

До слова, вранці 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах «Партію угорців України», а також нинішнього міського голову Берегового Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що «у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми».