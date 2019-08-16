МЗС підтвердило захоплення піратами одного українського моряка поблизу Африки



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За даними міжнародних інформагенцій, наших співгромадян захоплено восьмеро

Міністерство закордонних справ України наразі говорить тільки про одного захопленого піратами українського моряка біля берегів Африки.

Інформацію про захоплення підтвердив спікер департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич агентству «Інтерфакс-Україна».

«Консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб'єктами вживає заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка», — сказав український дипломат.

Сьогодні, 16 серпня сайт телеканалу France24 із посиланням на Agence France-Presse повідомив, що біля берегів Камеруну пірати захопили у полон вісьмох українських і дев'ятьох китайських моряків.

За даними джерела у військово-морському флоті цієї африканської країни, викрадачі, ймовірно, нігерійські пірати. Сили безпеки Камеруну почали їх пошук.

Нагадаємо, у кінці жовтня біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками і українцем. Судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня близько 4 години ранку за 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Також повідомлялося, що екіпаж встиг передати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Камеруні бойовики «Боко харам» вбили 37 людей. Інцидент стався на острові Дарак на озері Чад. Співробітникам сил безпеки вдалося схопити 15 членів терористичної організації.