Біля берегів Камеруну захопили судно з українцями на борту



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Викрадачі восьми українців є ймовірно нігерійськими піратами

Моряки були захоплені на борту їх судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала

Біля берегів Камеруну у результаті нападу на торгові судна були викрадені вісім українців. Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що моряки були захоплені на борту їх судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала (Камерун).

«Сімнадцять китайців і вісім українців були викрадені на одному з кораблів», - йдеться у повідомленні.

Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами.

Влада Камеруну та представники компанії-судновласника з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, у кінці жовтня біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками і українцем. Судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня близько 4 години ранку за 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Також повідомлялося, що екіпаж встиг передати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Камеруні бойовики «Боко харам» вбили 37 людей. Інцидент стався на острові Дарак на озері Чад. Співробітникам сил безпеки вдалося схопити 15 членів терористичної організації.