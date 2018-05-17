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    МЗС Польщі відреагувало на відкриття Росією Керченського мосту

    • Розсилка
    Фото: ТАСС

    Росію закликали утриматися від подальшого порушення територіальної цілісності і незалежності України

    Відкриття Росією Керченського мосту всупереч волі України та міжнародних організацій є черговим порушенням Москвою міжнародного права.

    Про це йдеться у заяві МЗС Польщі.

    Зазначається, що дії Росії призводять до того, що мирне розв’язання конфлікту, яке враховуватиме інтереси України, стає складніше реалізувати. «Ці дії також суперечать багаторазовим запевненням з боку представників російської адміністрації, що вони прагнуть мирного розв'язання конфлікту з Україною», - підкреслили у польському МЗС.

    При цьому російську сторону закликали утриматися від подальшого порушення територіальної цілісності і незалежності України.

    У Варшаві нагадують, що у відповідності до резолюції Генасамблеї ООН №68/262, міжнародне співтовариство вважає незаконним так званий «референдум за незалежність» у Криму, тим самим демонструючи підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в рамках офіційно визнаних кордонів.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 15 травня відкрив автомобільну частину Керченського мосту.

    У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив Порошенко.

    Джерело: Укрінформ

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