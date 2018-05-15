Порошенко іронічно висміяв відкриття Росією мосту

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Керченський міст

«Тягар вчиненого міжнародного злочину для Росії лише зростатиме», - підкреслив президент

Керченський міст обов'язково знадобиться окупантам, «коли вони будуть терміново покидати наш Крим». Про це написав у соцмережі Facebook президент України Петро Порошенко, коментуючи відкриття автомобільної частини мосту через Керченську протоку з анексованого Криму в сусідню Росію.

«Незаконне будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - заявив Порошенко.

Він підкреслив, що попри марні спроби Москви легітимізувати тимчасову окупацію Кримського півострова, рішення цілого ряду міжнародних судових інстанцій підтверджують – «тягар вчиненого міжнародного злочину для Росії лише зростатиме».

«Україна і надалі послідовно захищатиме свої позиції. Нагадаю, на моє доручення до Арбітражного Трибуналу Конвенції ООН з морського права було подано клопотання про захист суверенних інтересів України, зокрема, у зв’язку із протиправним зведенням Керченського мосту», - повідомив президент.

Порошенко додав, що російська влада намагається втягнути у свої інфраструктурні авантюри і окремих представників європейського бізнесу, «прагнучи там самим відкупитися від міжнародно-правової відповідальності».

«Упевнений, агресору це не вдасться, він нестиме відповідальність сповна», - заявив глава української держави.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, відкрив автомобільну частину Керченського мосту.

У МЗС заявили, що побудувавши Керченський міст, Росія порушила багато двосторонніх угод між Україною та РФ.