Путін на «КамАЗі» відкрив Керченський міст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зупинка на мосту буде заборонена

Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, прибув на відкриття автомобільної частини мосту через Керченську протоку з анексованого Криму в сусідню Росію.

Путін сів за кермо «КамАЗа» і разом керівником будівництва Олександром Островським поїхав по Кримському мосту.

Після того, як Путін сказав «Поїхали!», напис на табло «Проїзду немає» змінився на «У добру путь».

Колона «КамАЗів» на чолі з Путіним, голосно сигналячи, поїхала по мосту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобільний рух легкового та громадського транспорту Кримським мостом з обох сторін буде запущено 16 травня - по дві смуги в кожну сторону. Максимальна дозволена швидкість руху складе лише 90 км/год, а зупинка на мосту взагалі буде заборонена.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що будівництво Росією Керченського мосту дестабілізує ситуацію в Маріуполі і Бердянську, а Україна втрачає десятки мільйонів.

За його словами, міністерство інфраструктури працює спільно з міністерством юстиції, готуючи міжнародні позови до Росії щодо незаконного будівництва мосту.

Джерело: Газета.Ru