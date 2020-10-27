МЗС Угорщини прокоментував заборону на в’їзд до України двом посадовцям



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Керівник МЗС Угорщини заявив, що Україна зробила «недружні кроки» щодо Угорщини

Сіярто заявив, що рішення України було «жалюгідним і безглуздим»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

У відеофрагменті, оприлюдненому у вівторок, 27 жовтня, на сторінці Сіярто у соцмережі Facebook, міністр зазначив, що Будапешт поки не отримав офіційного повідомлення про цю заборону на в'їзд двом угорським високопосадовцям.

За його словами, Україна зробила «недружні кроки» щодо Угорщини через виклик угорського посла і рішення заборонити в'їзд двом високопосадовцям. «Цим Україна надсилає меседж (...), що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції», – сказав Сіярто.

Нагадаємо, 26 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

До слова, вранці 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах «Партію угорців України», а також нинішнього міського голову Берегового Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що «у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми».

Також він привітав з перемогою угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні.