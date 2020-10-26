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    МЗС вручило послу Угорщини ноту через заяву Сійярто

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    МЗС України розцінило заяву угорського міністра Петера Сійярто як &laquo;пряме втручання у внутрішні справи&raquo; - МЗС вручило послу Угорщини ноту через заяву Сійярто
    МЗС України розцінило заяву угорського міністра Петера Сійярто як «пряме втручання у внутрішні справи»

    Згідно з коментарем МЗС, заяви угорських посадовців суперечать виборчому законодавству України

    Міністерство закордонних справ України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Мова йдеться про заклик очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто у день місцевих виборів в Україні голосувати за одну з партій та кандидата в мери на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «Сьогодні до МЗС був запрошений посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, якому була вручена нота протесту у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що угорському дипломату доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, коли зобов’язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття.

    «Такі дії угорських посадовців суперечать статті 60 закону України «Про місцеві вибори», а також статті 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації. Усім громадянам України, відповідно до Конституції та законів України, створені рівні можливості для реалізації своїх виборчих прав у демократичний спосіб та у повній відповідності з міжнародними стандартами», - додали у МЗС.

    Вказується, що міністерство вкотре закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин.

    «Зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння», - резюмували у Кулеби.

     

    МЗС вибори Закарпаття Угорщина посол Іштван Ійдярто
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