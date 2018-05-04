МЗС: Україна веде переговори про безвіз з кількома десятками держав
- Сьогодні, 05:30
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Також Україна вивчає питання поїздок громадян до Грузії за внутрішніми паспортами у формі ID-картки
Україна веде переговори про взаємне скасування віз з декількома десятками держав.
Про це «Громадському» повідомили у Міністерстві закордонних справ.
Окрім того в МЗС зазначили, що Україна вивчає питання поїздок громадян до Грузії за внутрішніми паспортами у формі ID-картки.
«У разі прийняття обома державами рішення про прийнятність зазначеного типу документа як підстави для в’їзду, сторонами буде здійснено внутрішньодержавні процедури з метою укладення та набрання чинності відповідного міжнародного договору», - йдеться у відповіді Міністерства на запит видання.
Нагадаємо, цього тижня посли країн ЄС підтримали проект закону, що змінить правила подорожей до Шенгенської зони. Для в'їзду до Євросоюзу з біометричним паспортом українцю доведеться сплатити 7 євро та заповнити електронні форми.
Раніше повідомлялось, що з 11 червня 2017 року безвізовим режимом з країнами Європейського союзу скористалися 490 тисяч громадян України.
Найчастіше українці перетинали українсько-польський кордон, найрідше їздили через пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною.
Більшість мандрівників обрали авіаційні пункти пропуску. Найменша кількість — подорожі морем.
Нещодавно прикордонники відзвітували, що в Україні спадає безвізовий ажіотаж, що спостерігався на початку дії безвізового режиму із країнами Шенгенської зони.
До слова, громадяни 59 країн світу, серед яких і Україна, зможуть відвідувати китайську провінцію Хайнань без віз.