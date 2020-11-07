МЗС України висловило протест через зміни в указі Путіна про визнання документів «Л/ДНР»

Україна вимагає від РФ негайно скасувати всі протиправні і нелегітимні рішення

МЗС висловило рішучий протест РФ з направленням відповідної ноти та закликала міжнародних партнерів, насамперед по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у тому числі і санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ.

У дипломатичному відомстві додали, що протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України.

«Вкотре наголошуємо, що кремлівські укази стосовно т.зв. «визнання документів і реєстраційних знаків» та «спрощеного порядку» надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною», – говориться у повідомленні МЗС.

Дипломатичне відомство вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки.

Україна висловила переконання, що міжнародні партнери не визнаватимуть ці російські документи та будь-які правочини на їх основі.

5 листопада президент РФ Володимир Путін вніс зміни в укази від 18 лютого 2017 року і від 24 квітня 2019 року про визнання «документів «Л/ДНР».

Зокрема, з указу прибрали формулювання «громадянам України та особам, які постійно проживають». Отже, відтепер РФ визнаватиме «документи» формувань без українського паспорта.

У квітні 2019 року Путін підписав указ, який дозволяє жителям окупованого Донбасу отримати російські паспорти в спрощеному порядку.