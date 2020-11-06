Зеленський прокоментував мирний план щодо Донбасу: Якщо б не вірили, то не робили

Президент Володимир Зеленський анонсував розгляд мирного плану на засіданні радників Нормандської четвірки 13 листопада

Під час робочої поїздки до Луганської області Зеленський висловив сподівання, що план буде розглянуто радниками нормандської четвірки на найближчій зустрічі. Також план буде розглянуто на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи.

«Якщо б ми не вірили, то цього не робили б його. Ми представили його, також передали ОБСЄ. Ми йдемо в напрямку мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій. Я вважаю, що він буде розглянутий на засіданні тристоронньої контактної групи, але важливіше, щоб цей план дій розглядався 13 листопада радниками Нормандської четвірки», – заявив він.

Також Зеленський відзначив, що вибори на Донбасі не є самоціллю, головна мета - зупинити війну в регіоні.

Відповідаючи на питання про те, чи погодиться Росія на цей план, Зеленський сказав, що для України перш за все важливо, щоб була в підтримка ініціативи на засіданнях Нормандської четвірки.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.