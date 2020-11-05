Кремль про український мирний план щодо Донбасу: Це розходиться з Мінськими домовленостями

Дмитро Песков: У нас з Україною певні розбіжності у трактуванні Мінських домовленостей

У Кремлі зазначили, що поки РФ ніхто офіційно не інформував про український мирний план щодо Донбасу

Спікер президента РФ Дмитро Песков заявив,що пропозиція Києва про проведення виборів на Донбасі при демілітаризації регіону і передачі кордону «розходиться з мінськими домовленостями».

«Наскільки я розумію, там мова йде про зовсім інший субстанції, яка не збігається зі змістом і послідовності зафіксованих в мінських домовленостях... Те, що ви згадали, говорить про певні розбіжності з мінським комплексом заходів», – цитує Пескова ТАСС.

Коментуючи пропозицію Києва щодо нової зустрічі нормандської четвірки Песков заявив, що зустріч заради самої зустрічі безглузда.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.



