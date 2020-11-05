Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу
Пропозиції щодо мирного врегулювання Україна передала ОБСЄ та представникам Росії
5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.
З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.
Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».
Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.