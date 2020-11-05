Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу

Української делегації у ТКГ, ОБСЄ розгляне наступні п'ять пунктів, запропоновані Україною до 10 листопада.

– виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

– скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

– відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

– збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);

– лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).