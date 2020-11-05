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    Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу

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    Україна наполягатиме на встановленні повного контролю над кордоном та виведенні незаконних збройних формувань - Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу
    Україна наполягатиме на встановленні повного контролю над кордоном та виведенні незаконних збройних формувань
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine/Flickr

    Пропозиції щодо мирного врегулювання Україна передала ОБСЄ та представникам Росії

    Згідно з заявою Української делегації у ТКГ, ОБСЄ розгляне наступні п'ять пунктів, запропоновані Україною до 10 листопада.   

    – виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;
    – скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
    – відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
    – збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);
    – лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).
    Українська делегація акцентувала увагу, що це пропозиція на теперішний час, реальна реалізація комплексу заходів потребуватиме схвалення президентом та парламентом України.
     
    «Нагадуємо, що цей план є подальшим розвитком шляхів виконання домовленостей, досягнутих в рамковому, Нормандському форматі на вищому рівні, починаючи з 2014 року», – говориться у заяві.
    Необхідність створення «Плану» виникла як спільне рішення трьох сторін, задля, зокрема, розблокування роботи профільних підгруп, після демаршу російської сторони у вересні цього року.

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

    Росія ОБСЄ Донбас Мінські угоди Україна
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