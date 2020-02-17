МЗС України висловило Росії протест у зв'язку із затриманням чотирьох українців в Азовському морі



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Російській стороні передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, рибальське судно й повернути весь рибальський інвентар

Міністерство закордонних справ України в понеділок, 17 лютого, викликало тимчасово повіреного у справах Російської Федерації в Україні й висловило протест у зв'язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі.

«Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань і міжнародних договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу», - йдеться в коментарі МЗС України, розміщеному на сайті відомства в понеділок.

Так, зазначається, що в під час зустрічі російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, рибальське судно й повернути весь рибальський інвентар.

«Українська сторона вчергове підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополь як невід’ємної частини суверенної території України», - додали в МЗС.

Як повідомлялося, 15 лютого пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в Криму повідомила про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи, в західній частині Азовського моря.

«Капітан судна не виконав законної вимоги прикордонного наряду про зупинку та намагався втекти. Під час огляду плавзасобу виявлено понад 290 екземплярів камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову – ставну сіть. При цьому суднових, реєстраційних документів, зокрема на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих не було», - йдеться в прес-релізі.

Державна прикордонна служба України повідомила, що з'ясовує обставини захоплення судна. Слідство встановило, що «окупаційні правоохоронці» в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту та разом із судном їх відвезли в порт окупованої Керчі.

17 лютого голова державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко наголосив, що наразі немає жодних підстав стверджувати, що затримані прикордонниками ФСБ РФ українські громадяни на маломірному судні в Азовському морі займалися незаконною риболовлею.

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