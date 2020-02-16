Стали відомі імена затриманих Росією українських рибалок
Всі рибалки – мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області
Українські рибалки, яких разом із судном напередодні, 15 лютого, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму захопили в Азовському морі, є мешканцями села Райнівка Приморського району Запорізької області.
Про це з посиланням на інформацію від мешканців Приморського району повідомив у Facebook народний депутат Павло Мельник.
«Всі рибалки – мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області», – написав Мельник.
Він також зазначив, що імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.
Наразі інформація уточнюється, зазначив депутат.
Як повідомлялося, 15 лютого у ЗМІ з’явилась інформація, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибаки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.
Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.
Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.
Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.