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    Події в Україні

    Стали відомі імена затриманих Росією українських рибалок

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    СБУ фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників&nbsp;ФСБ&nbsp;Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря - Стали відомі імена затриманих Росією українських рибалок
    СБУ фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря

    Всі рибалки – мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області

    Українські рибалки, яких разом із судном напередодні, 15 лютого, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму захопили в Азовському морі, є мешканцями села Райнівка Приморського району Запорізької області.

    Про це з посиланням на інформацію від мешканців Приморського району повідомив у Facebook народний депутат Павло Мельник.

    «Всі рибалки – мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області», – написав Мельник.

    Він також зазначив, що імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.

    Наразі інформація уточнюється, зазначив депутат.

    Як повідомлялося, 15 лютого у ЗМІ з’явилась інформація, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибаки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.

    Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.

    Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

    Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.

    ЗМІ СБУ кримінал ФСБ рибальство
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