Стали відомі імена затриманих Росією українських рибалок



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СБУ фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря

Всі рибалки – мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області

Українські рибалки, яких разом із судном напередодні, 15 лютого, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму захопили в Азовському морі, є мешканцями села Райнівка Приморського району Запорізької області.

Про це з посиланням на інформацію від мешканців Приморського району повідомив у Facebook народний депутат Павло Мельник.

«Всі рибалки – мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області», – написав Мельник.

Він також зазначив, що імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.

Наразі інформація уточнюється, зазначив депутат.

Як повідомлялося, 15 лютого у ЗМІ з’явилась інформація, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибаки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.