Голова Держприкордонслужби розказав, коли Росія має відпустити затриманих українських рибалок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Дейнеко розповів, що затримані українці перебувають у слідчому ізоляторі на території тимчасово окупованого Криму - в Керчі

Сергій Дейнеко повідомив, що українських рибалок мають відпустити додому після завершення 10-денного адміністративного арешту

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко наголошує, що наразі немає жодних підстав стверджувати, що затримані прикордонниками Федеральної служби безпеки РФ українські громадяни на маломірному судні в Азовському морі здійснювали незаконний рибний лов, передає «Інтерфакс-Україна».

«Наразі інформації, яка чітко вказувала б на те, що затримані російською стороною громадяни здійснювали незаконний вилов рибних ресурсів, у нас немає. Тому ми можемо оцінювати лише інформацію, яка є у нас є і до якої ми маємо доступ», - повідомив він журналістам у понеділок у Києві.

Дейнеко зазначив, що дійсно 14 лютого маломірне судно вийшло за місця базування, а в подальшому з'явилася інформація про затримання судна з чотирма громадянами України представниками прикордонної служби ФСБ РФ у Криму.

«Ми на цей момент знаємо всіх громадян, які нібито затримані. Робимо все можливе спільно з Міністерством закордонних справ України та іншими правоохоронними органами для якнайшвидшого повернення громадян на територію України», - зазначив він.

Дейнеко розповів, що затримані українці перебувають у слідчому ізоляторі на території тимчасово окупованого Криму - в Керчі. «Учора так званий суд Російської Федерації притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на десять діб. Після цього їх в установленому порядку має бути повернено на територію України», - повідомив він.

За його словами, росіяни затримали українців на судні на відстані 30 миль від берега. Дейнеко нагадав, що акваторія Азовського моря, відповідно до угоди між Україною та РФ, визначена як акваторія, в якій здійснюється спільне використання водних ресурсів, тому російські прикордонники мали право зупинити судно, оглянути, перевірити документи.

«Ми маємо лише відео, оприлюднене російською стороною, де власник судна нібито зізнається в тому, що громадяни України не мали при собі документів, які підтверджують їхню особу і які дозволяли б вилов риби. І, відповідно, мали заборонене знаряддя для рибного лову. Але я наголошую, що цю інформацію ми наразі не можемо підтвердити», - зазначив Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби України також звернув увагу, що пост технічного спостереження українських прикордонників зафіксував вихід у море маломірного судна. «У нас є підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Ми встановлювали, який саме плавзасіб вийшов, де він може базуватися. Ми вже встановили, що зберігання цього плавального засобу здійснювалося з порушеннями, поза встановленими пунктами базування», - додав він.

Дейнеко зазначив, що своїми діями власник судна порушив постанову Кабінету Міністрів, яка чітко визначає, яким чином і з чийого дозволу здійснюється вихід у море плавального засобу. «Тому власника судна буде притягнено на території України до адміністративної відповідальності, це незначний штраф, у зв'язку з лояльністю нашого законодавства, не більше ніж 170 грн», - зазначив він.

15 лютого пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії у Криму повідомила про затримання в західній частині Азовського моря маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів, що посвідчують їхні особи.

«Капітан судна не виконав законної вимоги прикордонного наряду про зупинку і спробував втекти. Під час огляду плавзасобу виявлено понад 290 екземплярів камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову - ставну мережу. При цьому суднових, реєстраційних документів, зокрема на права добування (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих не було», - йдеться в прес-релізі.

Читайте також: Стали відомі імена затриманих Росією українських рибалок