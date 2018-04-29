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    МЗС України засудило продовження терміну утримання Гриба у СІЗО Росії

    МЗС України вимагає допуск до Гриба українських лікарів
    Міністерство закордонних справ України засудило рішення краснодарського суду про продовження терміну утримання українця Павла Гриба. Про це заявила речниця МЗС Мар’яна Беца. «Засуджуємо «рішення» російського суду і вимагаємо звільнення політв’язня Павла Гриба. Також вимагаємо допуск до нього українських
    • Вчора, 21:13
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    <span>Адміністрація СІЗО на скарги Павла Гриба про погіршення здоров'я не реагує</span>
    Адміністрація СІЗО на скарги Павла Гриба про погіршення здоров'я не реагує

    МЗС України вимагає допуск до Гриба українських лікарів

    Міністерство закордонних справ України засудило рішення краснодарського суду про продовження терміну утримання українця Павла Гриба.

    Про це заявила речниця МЗС Мар’яна Беца.

    «Засуджуємо «рішення» російського суду і вимагаємо звільнення політв’язня Павла Гриба. Також вимагаємо допуск до нього українських лікарів», — написала вона у Twitter.

    28 квітня Жовтневий райсуд Краснодара продовжив до 4 липня термін утримання в СІЗО 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу, який був викрадений в Білорусі, вивезений до Росії і заарештований за сфабрикованою справою.

    Раніше повідомлялося, що з початку цього року у російському СІЗО посилили психологічний тиск на українця Павла Гриба, реальний стан його здоров’я невідомий.

    МЗС Росія СІЗО політв’язні українці Twitter
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