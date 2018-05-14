МЗС: українського консула у Гамбурзі відсторонили від роботи

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Консул України у Гамбурзі Василь Марушинець

Дипломата можуть відкликати в Україну

Український консул у Гамбурзі Василь Марушинець, проти якого у МЗС відкрили дисциплінарне провадження, відсторонений від роботи. Найближчим часом можливе його відкликання.

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

«Міністерство закордонних справ не тільки не толерує, а рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму. Тому відразу після появи повідомлень про можливі антисемітські дописи українського консула у Гамбурзі держсекретар МЗС відкрив дисциплінарне провадження. Наразі консула відсторонено від роботи, найближчим часом можливе його відкликання», - сказала Беца.

Вона не розповіла інших подробиць інциденту, зазначивши, що МЗС повідомить їх за результатами грунтовної перевірки, яка наразі триває.

Раніше повідомлялося, що Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.

Напередодні стало відомо, що міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про розміщення українським консулом у Гамбурзі (Німеччина) у соціальних мережах антисемітських гасел.

Нагадаємо, 57 впливових американських конгресменів звернулися до Державного департаменту США з листом щодо зростання антисемітизму в Європі, зокрема, в Україні.