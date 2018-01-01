У Гриневич вирішили відкласти мовний закон на п’ять років

Міністрество освіти дає «задню»

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що її міністерство прийняло рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону «Про освіту» і погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року. Про це Гриневич розповіла під час зустрічі з Послом Румунії Крістіан-Леоном



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Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич

Міністрество освіти дає «задню»

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що її міністерство прийняло рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону «Про освіту» і погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року. Про це Гриневич розповіла під час зустрічі з Послом Румунії Крістіан-Леоном Цуркану, передає сайт МОН.

«Ми вдячні Венеційській комісії за оперативну та професійну роботу та готові імплементувати надані рекомендації. Тут важливо розуміти, що ми це робимо не у зв’язку з реакцією окремих країн, наше найперше завдання – дати кожній українській дитині, незалежно від її національності чи місця проживання, високий рівень володіння українською мовою», - заявила міністр.

За її словами, щоб всі були готові до імплементації статті, потрібно врахувати особливості навчання для національних громад різних мовних груп.

Гриневич відзначила, що Україна підготує покрокову карту імплементації мовної статті.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи з наступного року. Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.