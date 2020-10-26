  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Дніпропетровщині невикористані бюлетені порубали сокирою (відео)

    • Розсилка
    Для прискорення процесу в Аулах рубали куточки відразу стопці бюлетенів - На Дніпропетровщині невикористані бюлетені порубали сокирою (відео)
    Для прискорення процесу в Аулах рубали куточки відразу стопці бюлетенів

    Згідно з виборчим законодавством, невикористані бюлетені погашають, відрізавши правий нижній кут

    У селищі Аули, що у Дніпропетровської області, члени виборчої комісії у погасили невикористані бюлетені за допомогою сокири.

    Про це повідомила волонтерка Наталя Кобзар, оприлюднивши відповідне відео в Facebook.

    Згідно з виборчим законодавством, невикористані бюлетені погашають, відрізавши правий нижній кут. Для прискорення процесу в Аулах рубали куточки відразу стопці бюлетенів, так як ножицями можна одночасно різати тільки кілька листів.

    «Тільки у нас, в Аулах, так самобутньо і колоритно погашаються невикористані бюлетені!», - написала вона.

    Як повідомлялося, згідно із даними екзит-полу, на виборах мера Дніпра лідирує чинний голова Борис Філатов.

    До слова, у Дарницькій районній територіальній виборчій комісії столиці представники виборчих дільниць годинами змушені чекати на свою чергу, щоб здати протоколи про підсумки голосування. Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів, оскільки стільців у Дарницькій ТВК для них немає.

     Читайте також: 
    Примара вірусу і пристрасті за коноплями… День виборів по-українськи
    вибори Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies