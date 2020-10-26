На Дніпропетровщині невикористані бюлетені порубали сокирою (відео)



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Для прискорення процесу в Аулах рубали куточки відразу стопці бюлетенів

Згідно з виборчим законодавством, невикористані бюлетені погашають, відрізавши правий нижній кут

У селищі Аули, що у Дніпропетровської області, члени виборчої комісії у погасили невикористані бюлетені за допомогою сокири.

Про це повідомила волонтерка Наталя Кобзар, оприлюднивши відповідне відео в Facebook.

Згідно з виборчим законодавством, невикористані бюлетені погашають, відрізавши правий нижній кут. Для прискорення процесу в Аулах рубали куточки відразу стопці бюлетенів, так як ножицями можна одночасно різати тільки кілька листів.

«Тільки у нас, в Аулах, так самобутньо і колоритно погашаються невикористані бюлетені!», - написала вона.

Як повідомлялося, згідно із даними екзит-полу, на виборах мера Дніпра лідирує чинний голова Борис Філатов.

До слова, у Дарницькій районній територіальній виборчій комісії столиці представники виборчих дільниць годинами змушені чекати на свою чергу, щоб здати протоколи про підсумки голосування. Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів, оскільки стільців у Дарницькій ТВК для них немає.

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