МЗС застерігає українців від подорожей деякими районами Греції



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П`ятий, найвищий режим пожежної небезпеки «тривога», введено у регіонах Аттіка, Центральна Греція, в окремих районах півострова Пелопонес

У Греції останніми днями вирують масштабні лісові пожежі

Громадянам України рекомендують обмежити пересування окремими районами Греції у зв`язку зі спекою і пожежами.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України. У деяких районах зафіксована температура до +40 градусів і сильними вітрами. 10 серпня у більшості регіонів Греції оголосили про найвищі режими пожежної небезпеки.

«Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України обмежити пересування зазначеними районами, знаходитися у безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, у можливій близькості до води, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у розкладі руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

П`ятий, найвищий режим пожежної небезпеки «тривога», введено у регіонах Аттіка, Центральна Греція, в окремих районах півострова Пелопонес (Корінфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія). Також стан протипожежної готовності, що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в інших районах півострова Пелопонес, на островах Егейського моря, у Західній Греції, на Іонічних островах.

Інтерактивна карта пожежної небезпеки, а також актуальна інформація з розвитку ситуації розміщена на сайті Генерального секретаріату цивільного захисту Греції розміщена тут.

У разі виникнення небезпечних ситуацій, загрози життю чи здоров`ю слід телефонувати на «гарячу лінію» Посольства України в Греції за номером +30 69 327 656 06, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: + 38 044 238 16 57.

Сьогодні повідомлялося, що у Греції палає острів Евбея, евакуювали монастир.

Як повідомлялося раніше, туристичний табір на грецькому острові Елафонісос евакуювали через лісову пожежу, що тривала кілька днів поспіль.

У східному передмісті Афін в ніч проти понеділка виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.