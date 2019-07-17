МЗС заявило про загострення між Росією та Україною у справі моряків



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Полонені українські моряки

В МЗС нагадали, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права (ITLOS) наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські судна та 24 членів їхніх екіпажів

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення Московського суду про продовження незаконного тримання за гратами до 24 жовтня 24 українських моряків.

Про це говориться у заяві МЗС щодо рішення суду м. Москви про продовження незаконного тримання під вартою 24 українських військовослужбовців.

«Тримання Росією під вартою 24 українських військовослужбовців та трьох військово-морських суден є грубим та триваючим порушенням суверенного імунітету, яким користуються як судна, так і військовослужбовці відповідно до Конвенції ООН з морського права та звичаєвого міжнародного права», - підкреслили в МЗС.

В міністерстві нагадали, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права (ITLOS) наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські судна та 24 членів їхніх екіпажів.

«Невиконання обов’язку Росією щодо негайного звільнення суден та військовослужбовців становить порушення цього Наказу та Конвенції ООН з морського права. Сьогоднішнє рішення Московського суду є черговим порушення Росією міжнародного права та ще більше загострює спір між Росією і Україною», - заявили в МЗС, додавши, що як було визнано в наказі ITLOS від 25 травня, «триваюче позбавлення волі та свободи військовослужбовців України» є втручанням у суверенітет України та її міжнародні права, а також викликає гострі гуманітарні проблеми.

«Україна висловлює подяку своїм міжнародним партнерам за їхню солідарність з Україною в її боротьбі за звільнення українських військовослужбовців і військово-морських суден», - додали в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці усім 24 українським морякам.