Суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам



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Фото: АР/ТАСС

Засідання суду проходили у закритому режимі

Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці останній групі українських моряків - Роману Мокряку, Андрію Оприску, Володимиру Терещенку, Сергію Цибізову, Андрію Шевченку.

Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії.

Засідання проводили у закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених.

Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їх імені, дати народження та звання. Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими.

Під час засідання адвокати заявили клопотання про долучення до матеріалів справи наказу Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення українських моряків та суден, доповіді Уповноваженого верховного комісара ООН по правам людини та двох резолюцій ПАРЄ. Але суд відмовив у задоволенні даного клопотання.

Раніше сьогодні, 17 липня, суд у Москві продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п’ятьом морякам Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову.

Також продовжили арешт другій групі українців: представнику СБУ Василю Сороці та шістьом українським морякам Андрію Артеменку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Сергію Чулибі, Віктору Беспальченку.

Також суд продовжив арешт третій групі українських моряків: Юрію Без'язичному, Юрію Будзило, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семидоцькому, Андрію Ейдеру.

Раніше повідомлялося, що Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула у Москву на судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Джерело: Громадське