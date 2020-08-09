На адмінмежі з Кримом величезна черга через ранкове закриття пунктів пропуску



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Зі сторони окупованого Криму зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з півострова Фото: Рефат Чубаров

З 8 години 9 серпня до кінця літа припиниться робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму

На контрольному пункті в'їзду/виїзду Армянськ–Каланчак зі сторони окупованого Криму утворилася черга на виїзд з півострова, яка постійно поповнюється.

Про це в ніч проти неділі повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, зі сторони окупованого Криму зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з півострова, яка постійно поповнюється.

Чубаров додав, що причина черг – вчорашнє рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом.

«Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися по справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму. Російські окупанти з оформленням документів не поспішають. Якими словами люди в черзі висловлюються про Кабмін і всю українську владу, можете і не питати», – написав Чубаров.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів прийняв рішення про тимчасове припинення до кінця серпня роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Зазначалося, що з 8 години 9 серпня до 8 години 30 серпня припиниться робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.