Скандальний актор та прихильник «ДНР» назвав Крим українським



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Микита Джигурда: юридично Крим – український

Джигурда каже, що йому не раз пропонували в обмін на визнання півострова російським дати «зелене світло» в шоу-бізнесі

Скандальний актор Микита Джигурда, який проживає в Росії, назвав Крим частиною української території.

«Юридично Крим – український, фактично – російський, ось моя позиція», – заявив він в ефірі YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко».

Джигурда додав, що йому не раз пропонували в обмін на визнання півострова російським дати «зелене світло» в шоу-бізнесі і запрошувати на політичні програми.

Артист підкреслив, що «пишається своїм українським громадянством» і заявив, що йому пропонували російське громадянство за відмову від українського.

Нагадаємо, 9 березня 2017 року Микита Джигурда отримав «паспорт» громадянина «ДНР». Під час церемонії вручення Джигурда заявив: «Я пишаюся тим, що став громадянином ДНР».

Згодом указом ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка, Джигурда був позбавлений «громадянства», через п'ять днів після його отримання. За словами Захарченка, так званий паспорт «ДНР «був виданий Джигурді помилково».

До слова, напередодні російська співачка Глюкоза визнала Крим українським, але їй це не допомогло – через виступи в окупованому Криму їй заборонили в'їзд в Україну.