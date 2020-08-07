Співачка Глюкоза визнала Крим українським, але їй це не допомогло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артистка прилетіла з Мінська до України з приватною метою

Наталі Іоновій заборонили в'їзд в Україну на три роки через неодноразове відвідання окупованого Криму

Російській співачці Наталі Іоновій, яка виступає під псевдонімом «Глюкоза» заборонили в’їзд до України на три роки через виступи в окупованому Криму. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що співачка прилетіла з Мінська і в аеропорту «Бориспіль» їй відмовили у в’їзді в Україну.

«Під час оформлення документів прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з’ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідувавши окупований її країною Кримський півострів, – повідомили у ДПСУ. – Сама громадянка виявилася російською співачкою, яка виступає під псевдонімом «Глюкоза» і в Крим неодноразово їздила на концерти й вечірки. Під час спілкування іноземка постійно плуталась у своїх відповідях, зокрема на початку зазначила, що в Криму останній раз була лише у 2013 році».

Відео її розмови з українськими прикордонниками було опубліковано на YouTube .

Під час бесіди прикордонники запитали артистку: «Як ви ставитеся до окупації Криму?»

Вона відповіла, що не має до цього ніякого відношення, проте для неї можливість відвідувати Україну набагато важливіша за політику.

Пізніше вона назвала півострів українським, проте їй це не допомогло.

У відеоролику можна побачити, як артистці видають документ, в якому йдеться про те, що в найближчі три роки їй заборонено відвідувати країну.

«Знову?» - відреагувала Іонова.

У результаті артистка поїхала назад до Білорусі.

«В Україну «Глюкоза» планувала потрапити з приватною метою», - додали прикордонники.

У червні Служба безпеки України повідомила, що, починаючи з 2014 року, заборонила в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року – 573 особам.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступали на півострові або висловлювалися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.