На адвокатів полонених українських моряків прямо суді спустили собаку



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Полонені українські моряки в суді Москви, архівне фото

Захист моряків продовжить роботу щодо їх звільнення

На адвокатів військовополонених українських моряків в російському суді спустили собаку породи ротвейлер, щоб не дати їм нормально поговорити зі своїми підзахисними.

Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні (27 травня, - ред) розглянули скарги захисників щодо українських моряків, які перебувають ось вже понад шість місяців у полоні. Як завжди, перед початком процесу конвой наполегливо перешкоджав адвокатам спілкуватися з підзахисним і навіть у хід пустили собаку породи ротвейлер, щоб ми не змогли нормально поговорити зі своїми підзахисними», – написав Азаматов.

Він також розповів, що всі скарги адвокатів суд відхилив, і українські моряки залишаться під вартою до 24 липня 2019 року.

«Собака, звісно, не винна, вона просто на службі! Всі наші скарги відхилили, і наші підзахисні залишаться під вартою до 24 липня 2019 року. Звичайно ж, захист моряків продовжить роботу щодо їх звільнення і зробить все необхідне для повернення їх на Батьківщину!», – написав адвокат.

Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.