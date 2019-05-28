На адвокатів полонених українських моряків прямо суді спустили собаку
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Розсилка
Полонені українські моряки в суді Москви, архівне фото
Захист моряків продовжить роботу щодо їх звільнення
На адвокатів військовополонених українських моряків в російському суді спустили собаку породи ротвейлер, щоб не дати їм нормально поговорити зі своїми підзахисними.
Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні (27 травня, - ред) розглянули скарги захисників щодо українських моряків, які перебувають ось вже понад шість місяців у полоні. Як завжди, перед початком процесу конвой наполегливо перешкоджав адвокатам спілкуватися з підзахисним і навіть у хід пустили собаку породи ротвейлер, щоб ми не змогли нормально поговорити зі своїми підзахисними», – написав Азаматов.
Він також розповів, що всі скарги адвокатів суд відхилив, і українські моряки залишаться під вартою до 24 липня 2019 року.
«Собака, звісно, не винна, вона просто на службі! Всі наші скарги відхилили, і наші підзахисні залишаться під вартою до 24 липня 2019 року. Звичайно ж, захист моряків продовжить роботу щодо їх звільнення і зробить все необхідне для повернення їх на Батьківщину!», – написав адвокат.
Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків.
Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.
Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.
27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.