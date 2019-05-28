  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На адвокатів полонених українських моряків прямо суді спустили собаку

    • Розсилка
    <p>Полонені українські моряки в суді Москви, архівне фото</p> - На адвокатів полонених українських моряків прямо суді спустили собаку

    Полонені українські моряки в суді Москви, архівне фото

    Захист моряків продовжить роботу щодо їх звільнення

    На адвокатів військовополонених українських моряків в російському суді спустили собаку породи ротвейлер, щоб не дати їм нормально поговорити зі своїми підзахисними.

    Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні (27 травня, - ред) розглянули скарги захисників щодо українських моряків, які перебувають ось вже понад шість місяців у полоні. Як завжди, перед початком процесу конвой наполегливо перешкоджав адвокатам спілкуватися з підзахисним і навіть у хід пустили собаку породи ротвейлер, щоб ми не змогли нормально поговорити зі своїми підзахисними», – написав Азаматов.

    Він також розповів, що всі скарги адвокатів суд відхилив, і українські моряки залишаться під вартою до 24 липня 2019 року.

    «Собака, звісно, не винна, вона просто на службі! Всі наші скарги відхилили, і наші підзахисні залишаться під вартою до 24 липня 2019 року. Звичайно ж, захист моряків продовжить роботу щодо їх звільнення і зробить все необхідне для повернення їх на Батьківщину!», – написав адвокат.

    Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків.

    Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

    Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

    27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.

    Читайте також
    Росія суд адвокат тварини українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ