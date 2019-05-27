МЗС вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків



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Полонені українські моряки Фото: Громадське

Міністерство закордонних справ України підготувало дипломатичну ноту до Росії

Міністерство закордонних справ України направило в МЗС РФ ноту з питанням, коли і де будуть повернуті українські моряки і кораблі, захоплені в результаті нападу в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Про це заявила заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде в російський МЗС. У ноті ми запитуємо яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців з «Лефортово», - сказала Зеркаль.

«Завтра ми звертаємося до всіх міністрів закордонних справ, готуємо листи, з тим щоб вони всі звернулися до РФ з тим, що вона зобов'язана виконати рішення Трибуналу - відпустити моряків і судна», - додала заступник міністра.

За словами Зеркаль, звернення буде до глав МЗС усього світу, не тільки Європи.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.