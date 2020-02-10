  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)

    • Розсилка
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    Photo: AP

    Війська національної гвардії штату Орегон в суботу евакуювали двома вертольотами в безпечне місце 21 людину. Такі операції тривали і в неділю

    Штат Орегон на північному заході США постраждав від повені, у результаті якої одна людина загинула. Про це повідомляє з посиланням AP.

    За даними влади, 62-річна Джанет Тобкін Конлі, яка зникла безвісти, жила в одному з районів, що постраждали від повені, і її тіло було знайдено в неділю пошуковиками і сусідами. За їхніми словами, вона, ймовірно, була зметена водою.

    Війська національної гвардії штату Орегон в суботу евакуювали двома вертольотами в безпечне місце 21 людину. Такі операції тривали і в неділю.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)
    На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)

    Зараз стихія почала відступати, дозволяючи жителям повернутися і оцінити нанесені негодою збитки.

    Повінь завдала збитків і автомагістралі на південь від Хермістона у штаті Орегон, дорога залишалася закритою у неділю. Влада заявляє, що пройде близько тижня, перш ніж її знову відкриють. Наразі автомобілі рухаються в об'їзд.

    Нагадаємо, зливи в Австралії загасили тривалі лісові пожежі і викликали підтоплення.

    прогноз погоди США вода повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ