На американський штат Орегон обрушилася повінь, є загибла (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Photo: AP

Війська національної гвардії штату Орегон в суботу евакуювали двома вертольотами в безпечне місце 21 людину. Такі операції тривали і в неділю

Штат Орегон на північному заході США постраждав від повені, у результаті якої одна людина загинула. Про це повідомляє з посиланням AP.

За даними влади, 62-річна Джанет Тобкін Конлі, яка зникла безвісти, жила в одному з районів, що постраждали від повені, і її тіло було знайдено в неділю пошуковиками і сусідами. За їхніми словами, вона, ймовірно, була зметена водою.

Війська національної гвардії штату Орегон в суботу евакуювали двома вертольотами в безпечне місце 21 людину. Такі операції тривали і в неділю.

Зараз стихія почала відступати, дозволяючи жителям повернутися і оцінити нанесені негодою збитки.

Повінь завдала збитків і автомагістралі на південь від Хермістона у штаті Орегон, дорога залишалася закритою у неділю. Влада заявляє, що пройде близько тижня, перш ніж її знову відкриють. Наразі автомобілі рухаються в об'їзд.

Нагадаємо, зливи в Австралії загасили тривалі лісові пожежі і викликали підтоплення.