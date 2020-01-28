Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано



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В результаті повені були перекриті кілька автомагістралей і зруйновані десятки мостів

Щонайменше 57 людей загинули після двох днів сильних дощів, що викликали масові повені і зсуви на південному сході Бразилії.

В екстрених службах країни заявили, що ще 28 людей вважаються зниклими безвісти, семеро серйозно поранені, а 20 тисяч осіб були евакуйовані зі своїх будинків після низки обвалень будівель.

Серед загиблих є щонайменше двоє дітей.

Також варто зазначити, що в результаті повені були перекриті кілька автомагістралей і зруйновані десятки мостів.