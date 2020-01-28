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    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано

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    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано

    В результаті повені були перекриті кілька автомагістралей і зруйновані десятки мостів

    Щонайменше 57 людей загинули після двох днів сильних дощів, що викликали масові повені і зсуви на південному сході Бразилії.

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    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано
    Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано

    В екстрених службах країни заявили, що ще 28 людей вважаються зниклими безвісти, семеро серйозно поранені, а 20 тисяч осіб були евакуйовані зі своїх будинків після низки обвалень будівель.

    Серед загиблих є щонайменше двоє дітей.

    Також варто зазначити, що в результаті повені були перекриті кілька автомагістралей і зруйновані десятки мостів.

    Бразилія Південна Америка повінь
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