Злива в Австралії загасила масштабну лісову пожежу, проте викликала повінь



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Австралійський рятувальник на місці пожежі Фото: AP

Дощі загасили пожежу на південь від Сіднея, після того, як вогонь знищив 312 будинків та випалив 500 000 гектарів землі

На східному узбережжі Австралії рясні дощі загасили велику лісову пожежу, водночас викликавши повені.

Про це повідомляє AP.

«Зливи, що вразили східне узбережжя Австралії в неділю, загасли велику пожежу та спричинили масштабні повені», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дощі загасили пожежу у Керроуана на південь від Сіднея, після того, як вогонь знищив 312 будинків та випалив 500 000 гектарів землі (1,2 мільйона акрів) протягом 74 днів.

Комісар з питань пожежної служби Шейн Фітциммонс заявив, що сподівається, що зливи перемістяться до внутрішньої частини континенту від узбережжя та загасять інші великі пожежі, що тривають місяцями.

Також австралійська влада повідомила вже про шість рятувальних операцій, пов'язаних з повенями.

Раніше в Австралії оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі.

Як повідомлялося, Австралія виділить $50 млн на відновлення дикої природи.

Австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж.