У Карпатах починається відлига: рятувальники повідомили, де підтопить



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ДСНС попереджає про підйом води в річках на заході країни

Внаслідок відлиги та дощу на річках Карпатського регіону очікується підвищення рівнів води на водоймах, переважно без загрози негативних наслідків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«4 лютого, внаслідок відлиги та випадання дощу 1-2 лютого, на річках Карпатського регіону продовжиться формування талодощового паводку, переважно без загрози негативних наслідків. Лише у нижній течії р. Боржава (Закарпаття) утримається вода на заплаві та очікується досягнення початкових відміток підтоплення ряду прирічкових населених пунктів; також очікується вихід води на заплаву міждамбового простору річки Латориця в районі міста Чоп», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 лютого на більшості рiчок Закарпаття збережеться пiдвищена воднiсть з добовими коливаннями рівнів води в межах 0,3-0,8 м, на ділянці річки Тиса Хуст-Вилок - на 1,0-2,0 м; на р. Боржава - с.В.Ремети - на 0,2-0,5 м утримається вода на заплавi з початковим пiдтопленням сiльгоспугiдь сiл Зарiччя, Кам’янське, Комяти, автодороги Шаланки - Комяти; на річці Латориця – місто Чоп на 0,8-1,3 м з початковим виходом води на заплаву.

4 лютого на дiлянцi Прута Чернiвцi - держкордон, у зв’язку з добіганням води талодощового паводку, очiкується продовження пiдйомiв рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рівнями на 8 год 3 лютого, без негативних наслідків.

4-5 лютого на дiлянцi Днiстра Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,0 м над рiвнями 8 год 3 лютого, без загрози негативних наслiдкiв.

Також нагадаємо, що в «Укравтодорі» розповіли, де сьогодні небезпечно їздити.

Як повідомляв Главком з посиланням на Укргідрометцентр, 4 лютого ускладняться погодні умови: очікуються сніг і сильний вітер, на Закарпатті та Прикарпатті значний дощ і мокрий сніг. Температура вдень становитиме від 4°морозу до 12° тепла.