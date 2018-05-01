На «ArcelorMittal Кривий Ріг» розлився чавун під час запуску доменної печі

Нині доменну піч №9 зупинено, щоб забезпечити безпеку на промисловому майданчику

На Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.) під час запуску найбільшої доменної печі №9 після проведеного капітального ремонту стався розлив розплавленого чавуну. Як повідомляє місцевий телеканал «Перший криворізький» з посиланням на прес-службу підприємства,



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Нині доменну піч №9 зупинено, щоб забезпечити безпеку на промисловому майданчику

На Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.) під час запуску найбільшої доменної печі №9 після проведеного капітального ремонту стався розлив розплавленого чавуну.

Як повідомляє місцевий телеканал «Перший криворізький» з посиланням на прес-службу підприємства, надзвичайна подія сталася 29 квітня поточного року. При цьому наголошується, що доменна піч №9 перебувала в ремонті з лютого, після закінчення якого 27 квітня розпочався її запуск. Однак увечері 29 квітня «в процесі пуско-налагодження доменної печі №9 відбувся неконтрольований викид рідкого чавуну, який супроводжувався гучним звуком».

«Наразі ситуація під контролем. Доменну піч №9 зупинено, щоб забезпечити безпеку на промисловому майданчику з метою детального дослідження обставин і усунення неполадок. Постраждалих немає, весь виробничий персонал в безпеці. Небезпеки для працівників та навколишнього середовища немає. Фахівці доменного департаменту повністю контролюють ситуацію, вживаючи всіх необхідних заходів для усунення неполадок і відновлення нормальної роботи агрегату», - констатується в інформації підприємства.

Як повідомлялося, під час проведення монтажних робіт на майданчику ДП №9 ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» 20 березня 2018 року були травмовані чотири працівники підрядної організації ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління». За словами директора з охорони праці та промислової безпеки ПАТ Сергія Теслюка, масовий нещасний випадок стався через порушення правил безпеки.

У березні поточного року керівництво підприємства ввело особливий режим з охорони праці в зв'язку зі смертельним випадком, який стався 3 березня поточного року з працівником підрядної організації «Індустріальні технології України» в конвертерному цеху під час ремонтних робіт.