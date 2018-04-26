Создан первый робот, который способен полностью повторять движения человека

Новая технология, по мнению ученых, поможет людям с ограниченными способностями

Известная компания Toyota выпустила первого человекоподобного робота THR-3, который в режиме реального времени способен имитировать сложные движения человека. Пресса отмечает, что это уже третий прототип этой технологии. THR-3 может повторять движения оператора благодаря креслоподобному устройству под названием Master Maneauvering System. Шлем



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Робот THR-3

Новая технология, по мнению ученых, поможет людям с ограниченными способностями

Известная компания Toyota выпустила первого человекоподобного робота THR-3, который в режиме реального времени способен имитировать сложные движения человека. Пресса отмечает, что это уже третий прототип этой технологии.

THR-3 может повторять движения оператора благодаря креслоподобному устройству под названием Master Maneauvering System. Шлем виртуальной реальности позволяет оператору видеть окружающее «глазами» работа в 3D-проекции. А пальцы THR-3 достаточно чувствительны, чтобы брать в руки мягкие предметы.

Разработчики надеются, что робот поможет человеку в домашних делах, а также сможет выполнять работу в опасной среде – даже в космосе. Среди других возможных применений THR-3 – помощь людям с ограниченными возможностями.

Джерело: Обозреватель