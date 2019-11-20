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    Новини

    На Буковині банда напала на будинок і катувала подружжя

    • Розсилка
    На Буковині банда напала на будинок і катувала подружжя
    Фото: Нацполіція

    Нападники погрожували розправою і вимагали гроші

    У ніч на середу на спецлінію 102 надійшло повідомлення від голови Луковецької сільського ради, що двоє невідомих в масках проникли в житло 53-річного чоловіка і 55-річної дружини села Луковиця Глибочицького району Чернівецької області, застосувавши фізичну силу, вимагали у потерпілих кошти. Про це повідомляє ГУНП в Чернівецькій області.

    Побивши власника і його дружину, яку в подальшому замкнули в підвалі, зловмисники погрожували йому і почали вимагати гроші. Чоловікові вдалося втекти і покликати на допомогу. В цей час нападники, не заволодівши цінними речами та коштами, з місця події зникли.

    На місце події відразу виїхали керівництво обласного управління Нацполіції, слідчо-оперативні групи ГУНП і Глибоцького відділення поліції, управління карного розшуку, кінологи, а також криміналістична лабораторія.

    Поліцейські відпрацьовують район скоєння злочину. Проводиться огляд місця події, обхід прилеглої території, встановлюються і опитуються можливі свідки і очевидці.

    На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад всіх підрозділів поліції області. Постраждалі доставлені в лікарню швидкої медичної допомоги міста Чернівці з тілесними ушкодженнями.

    За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

     

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