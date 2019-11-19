У Дніпрі маніяк здійснив серію нападів на жінок: опубліковано фоторобот



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Дніпровські поліцейські склали фоторобот підозрюваного у нападі на жінок

Поліція розшукує чоловіка, підозрюваного в шести нападах на жінок

Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, підозрюваного у скоєнні шести нападів на жінок з 7 по 15 листопада в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зловмисник підходив до потенційної жертви, бив її в обличчя і тікав. Через відсутність матеріального збитку заяву постраждалі в поліцію не писали.

На вигляд йому приблизно 25-30 років, зріст 175 см, худорлявий. Обличчя без бороди і вусів, європейського типу, худе, зі запалими щоками і широкими вилицями. Волосся темно-русяве, брудне та довге.

У всіх випадках був одягнений в куртку чорного або темно-синього кольору, спортивні штани або світло-блакитні джинси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столичні поліцейські затримали чоловіка, від дій якого протягом місяця постраждали кілька людей.

Нападником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. Він проживав разом з батьками, у червні його виписали з психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування.