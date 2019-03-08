Безконтрольне вживання антибіотиків: стало відомо, що робитиме уряд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антибіотики продаватимуть лише за рецептом

Супрун розповіла, як уряд буде боротися з безконтрольним вживанням антибіотиків

Керівник Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун роз’яснила, як саме уряд буде боротися із безконтрольним вживанням антибіотиків, що викликає резистентність бактерій до такого типу ліків. Відповідний пост вона зробила у Facebook.

Вона пояснила, що антибіотики, протигрибкові препарати та інші протимікробні засоби перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний «імунітет»: вони змінюються і стають нечутливими до ліків.

«Фактично з’являються нові модифікації збудників інфекцій, які неможливо вилікувати протимікробними препаратами. Що фактично вже стається — щороку лише в ЄС помирають 25 тисяч пацієнтів через серйозну бактеріальну інфекцію внаслідок адаптації бактерій до ліків. Ця проблема уже визнана однією із глобальних загроз для здоров’я та життя людей», - зазначила очільник відомства.

Супрун відзначила, що одними з основних причин такої ситуації є самолікування (люди лікуються протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли їх не потребують) та використання антибіотиків у тваринництві. Вона також навела дані щодо опитування ВООЗ, яке показало, що 64% людей помилково вважають, що застуди і грип можна лікувати антибіотиками. Насправді антибіотики не лікують від інфекцій, що викликані вірусами. Їх застосовують лише при вторинній бактеріальній інфекції.

Відповідно до плану уряду до кінця 2020 року відбудуться такі зміни:

Антибіотик лише за рецептом — буде посилено контроль відпуску антибіотиків в аптеках.

Буде обмежено застосування антибіотиків в сільському господарстві (в якості стимуляторів росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві).

Медичні працівники отримають чіткі інструкції, що допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання антибіотиків.

Буде впроваджено систему епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, водночас Україна долучиться до загальноєвропейської мережі. Всі методи досліджень для визначення стійкості антибіотиків відповідатимуть стандартам Європейського Союзу.

Буде здійснюватися моніторинг резистентності ВІЛ- інфекції/СНІД.

Українські науковці разом з європейськими колегами проводитимуть дослідження аспектів протимікробної резистентності та сучасних методів діагностики.

У плані жодним чином не передбачено обмеження доступу до антибіотиків. Він також не вплине на їхню вартість, запевнила очільник МОЗу.