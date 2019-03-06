В Україні з початку епідсезону від грипу померли 45 людей



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Протягом минулого тижня від грипу в Україні померло чотири людини

В Україні з початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема, семи дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

«З початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема, семи дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу», — йдеться у повідомленні.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 178 567 людей, 65,9% з яких — діти віком до 17 років.

Нагадаємо, за минулий тиждень, з 25.02 по 03.03 2019 року, в Україні від грипу померло чотири людини.

Як повідомлялося, на кір з 28 грудня 2018 р. до 1 березня 2019 р. в Україні захворіло 26 544 людини.