На Черкащині потонули двоє рибалок

Чоловіки і дівчина-підліток провалилися під лід: дівчину рибалки врятували, а самі потонули

У селі Хлипновка Черкаської області в річці Гнилий Тікич в п'ятницю, 25 грудня, потонули двоє рибалок, повідомляє ДСНС.

«Чоловік 1969 і 1993 народження разом з 14-річною дівчиною знаходилися на льоду. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитину, однак самі врятуватися не змогли», - йдеться в повідомленні.

Прибулі рятувальники дістали з води тіло одного загиблого. Для пошуків іншого загиблого залучена Смілянська пошуково-рятувальна група комунальної водолазно-рятувальної служби.

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертаються до громадян з проханням: за умов нестійких температур утриматися від виходу на тонку кригу водойм та завжди пам’ятати про правила безпечної поведінки.

Близько двох тижнів подібний випадок стався в Дніпропетровській області. Два рибалки потонули в річці Базавлук, провалившись під лід. Обставини трагедії з'ясову слідство.

Раніше повідомлялося, що на Буковині у власному басейні потонув чоловік. Так, за даними правоохоронців, чоловік 1976 року народження втопився у басейні на території власного домогосподарства.