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    На Черкащині потонули двоє рибалок

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    Тіло одного із загиблих продовжують шукати - На Черкащині потонули двоє рибалок
    Тіло одного із загиблих продовжують шукати
    Фото: ДСНС

    Чоловіки і дівчина-підліток провалилися під лід: дівчину рибалки врятували, а самі потонули

    У селі Хлипновка Черкаської області в річці Гнилий Тікич в п'ятницю, 25 грудня, потонули двоє рибалок, повідомляє ДСНС.

    «Чоловік 1969 і 1993 народження разом з 14-річною дівчиною знаходилися на льоду. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитину, однак самі врятуватися не змогли», - йдеться в повідомленні.

    Прибулі рятувальники дістали з води тіло одного загиблого. Для пошуків іншого загиблого залучена Смілянська пошуково-рятувальна група комунальної водолазно-рятувальної служби.

    Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертаються до громадян з проханням: за умов нестійких температур утриматися від виходу на тонку кригу водойм та завжди пам’ятати про правила безпечної поведінки.

    Близько двох тижнів подібний випадок стався в Дніпропетровській області. Два рибалки потонули в річці Базавлук, провалившись під лід. Обставини трагедії з'ясову слідство.

    Раніше повідомлялося, що на Буковині у власному басейні потонув чоловікТак, за даними правоохоронців, чоловік 1976 року народження втопився у басейні на території власного домогосподарства.

     

    Теги: ДСНС рибальство потонули рятувальники Черкащина
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