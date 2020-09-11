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    На Буковині у власному басейні потонув чоловік

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    Справу розслідує поліція - На Буковині у власному басейні потонув чоловік
    Справу розслідує поліція

    Трагедія сталась у селі Реваківці

    У Кіцманському районі вчора, 10 вересня, потонув чоловік. Про це molbuk.ua розповіли у відділі комунікації поліції області.

    Так, за даними правоохоронців, чоловік 1976 року народження втопився у басейні на території власного домогосподарства. Обставини інциденту наразі невідомі, справу розслідує поліція.


    Нагадаємо, на Троєщині потонув хлопчик, дівчинка в реанімації.

    Крім того, ДСНС зазначає, що з початку серпня на водоймах України потонули 120 осіб.

    Зазначимо, за перших два тижні серпня в Україні потонули щонайменше 90 осіб.

    До слова, у липні в Україні на водоймах загинули понад 200 осіб.

    Нагадаємо, нещодавно у містечку Берегово, що на Закарпатті, сталась трагедія. Потонув чотирирічний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері.

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