  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Дніпропетровщині двоє рибалок провалилися під лід та потонули

    • Розсилка
    <p>За допомогою човна і мотузки рятувальники дістали потопельників і доставили до берега</p> - На Дніпропетровщині двоє рибалок провалилися під лід та потонули

    За допомогою човна і мотузки рятувальники дістали потопельників і доставили до берега

    Фото: t.me/dsns

    Загиблих рибалок, 1970 і 1951 року народження, виявили на відстані 10 метрів від берега

    У селі Олександрівка Дніпропетровської області в суботу, 12 грудня, двоє людей провалилися під лід і потонули. Чоловіки рибалили на річці Базавлук.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Сьогодні, 12 грудня в ДСНС надійшло повідомлення, що в Криничанському районі в селі Олександрівка на річці Базавлук, попередньо, під час риболовлі, провалилися під лід двоє людей», – йдеться в повідомленні.

    За даними рятувальників, загиблих рибалок, 1970 і 1951 року народження, виявили на відстані 10 метрів від берега. За допомогою човна і мотузки рятувальники дістали потопельників і доставили до берега.

    Тіла чоловіків, без видимих слідів насильницької смерті направлено на судмедекспертизу.

    Раніше повідомлялося, що на Буковині у власному басейні потонув чоловік.

    Теги: ДСНС рибальство потонули рятувальники Дніпропетровщина річка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies