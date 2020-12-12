На Дніпропетровщині двоє рибалок провалилися під лід та потонули

За допомогою човна і мотузки рятувальники дістали потопельників і доставили до берега

Загиблих рибалок, 1970 і 1951 року народження, виявили на відстані 10 метрів від берега

У селі Олександрівка Дніпропетровської області в суботу, 12 грудня, двоє людей провалилися під лід і потонули. Чоловіки рибалили на річці Базавлук.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Сьогодні, 12 грудня в ДСНС надійшло повідомлення, що в Криничанському районі в селі Олександрівка на річці Базавлук, попередньо, під час риболовлі, провалилися під лід двоє людей», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загиблих рибалок, 1970 і 1951 року народження, виявили на відстані 10 метрів від берега. За допомогою човна і мотузки рятувальники дістали потопельників і доставили до берега.

Тіла чоловіків, без видимих слідів насильницької смерті направлено на судмедекспертизу.

Раніше повідомлялося, що на Буковині у власному басейні потонув чоловік.