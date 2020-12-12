На Дніпропетровщині двоє рибалок провалилися під лід та потонули
За допомогою човна і мотузки рятувальники дістали потопельників і доставили до берега
Загиблих рибалок, 1970 і 1951 року народження, виявили на відстані 10 метрів від берега
У селі Олександрівка Дніпропетровської області в суботу, 12 грудня, двоє людей провалилися під лід і потонули. Чоловіки рибалили на річці Базавлук.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Сьогодні, 12 грудня в ДСНС надійшло повідомлення, що в Криничанському районі в селі Олександрівка на річці Базавлук, попередньо, під час риболовлі, провалилися під лід двоє людей», – йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, загиблих рибалок, 1970 і 1951 року народження, виявили на відстані 10 метрів від берега. За допомогою човна і мотузки рятувальники дістали потопельників і доставили до берега.
Тіла чоловіків, без видимих слідів насильницької смерті направлено на судмедекспертизу.
Раніше повідомлялося, що на Буковині у власному басейні потонув чоловік.