На Черкащині СБУ викрила банду рекетирів (фото)



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Співробітники СБУ задокументували вимагання зловмисниками 50 тис грн неіснуючого боргу від чергового потерпілого

На Черкащині співробітники Служби безпеки України у межах заходів із захисту бізнесу та протидії оргзлочинності припинили діяльність кримінального угруповання, учасники якого спеціалізувались на вимаганні коштів у жителів одного з райцентрів області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу угруповання входило п`ятеро місцевих мешканців.

Провокуючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у громадян, переважно приватних підприємців, «компенсацію» у вигляді грошей та іншого цінного майна. Аби «боржники» були більш зговірливими, вимагачі чинили на них психологічний тиск і застосовували методи фізичного впливу. Співробітники СБУ задокументували вимагання зловмисниками 50 тис. грн неіснуючого боргу від чергового потерпілого.

Правоохоронці затримали двох активних учасників групи в одному із закладів громадського харчування міста Тальне під час отримання першого траншу у розмірі 20 тис. грн. У ході слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили грошові кошти, отримані від протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших учасників злочинного угруповання.

Фото: ssu.gov.ua

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі Слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.